[目的/ 意义] 通过计量分析模型探讨专利技术范围是否适合作为专利价值的指标,对专利范围与价值的关系作出新的解释,有助于专利范围指标的合理使用。[方法/ 过程] 通过1985-2014 年中国生物技术领域专利数据,构建基于专利IPC 分类号的专利范围指标以及技术、法律、经济三个维度的专利价值指标,运用Probit 和Poisson 回归模型研究专利价值与专利技术范围的关系。[结果/ 结论] 专利技术范围与不同维度专利价值之间的关系存在明显差异,技术范围与专利技术价值之间存在显著正相关,与专利的法律价值显著负相关,但是对专利的经济价值没有影响。因此,在生物技术领域,专利技术范围不是合适的专利价值指标。