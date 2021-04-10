[1]冯仁涛 余 翔.专利技术范围与专利价值―――基于生物技术领域专利的分析*[J].情报杂志,2021,40(04):109.
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专利技术范围与专利价值―――基于生物技术领域专利的分析*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
109
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
Patent Technological Scope and Patent Value―Based on the Biotechnology Patents Analysis
作者:
冯仁涛1 余 翔12
1. 福建工程学院福建省知识产权研究院 福州 350118;2. 华中科技大学管理学院 武汉 430074
关键词:
专利技术范围专利价值专利分类生物技术专利法律价值专利技术价值专利经济价值
摘要:
[目的/ 意义] 通过计量分析模型探讨专利技术范围是否适合作为专利价值的指标,对专利范围与价值的关系作出新的解释,有助于专利范围指标的合理使用。[方法/ 过程] 通过1985-2014 年中国生物技术领域专利数据,构建基于专利IPC 分类号的专利范围指标以及技术、法律、经济三个维度的专利价值指标,运用Probit 和Poisson 回归模型研究专利价值与专利技术范围的关系。[结果/ 结论] 专利技术范围与不同维度专利价值之间的关系存在明显差异,技术范围与专利技术价值之间存在显著正相关,与专利的法律价值显著负相关,但是对专利的经济价值没有影响。因此,在生物技术领域,专利技术范围不是合适的专利价值指标。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01