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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

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2021Äê04ÆÚ
Ò³Âë:
132
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2021-04-10

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
Construction of Metadata Standards for Sharing and Opening GovernmentData in U. K. and the Enlightenment
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ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]°² è´,ÍõÐ¡Ñà Àî ¸Ù.¿Ö²ÀÊÂ¼þÇé¾³ÏÂÎ¢²©ÐÅÏ¢×éÖ¯Óë¹ØÁª¿ÉÊÓ»¯*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2019,(12):157.
[2]ÍõÐÂÀ× Íõ «h.Çé±¨È¨ÏÞÖÆÓë±£ÕÏ²¢ÐÐÊÓ½ÇÏÂµÄ°Ä´óÀûÑÇÔªÊý¾Ý¼à¿ØÖÆ¶ÈÑÐ¾¿*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(06):38.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01