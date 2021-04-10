[目的/ 意义]为了探究中日韩的国际科学合作中的主导地位及变化趋势。[ 方法/ 过程] 以“中日”、“中韩”和“中日韩”国际论文合著现象为分析对象,通过科学计量的方法和手段,从重要作者、高影响力论文和资助者三个维度来分析近40 年来中日韩科学合作背后的主导力量。[结果/ 结论]研究结果发现中日科学合作呈现出日本主导趋势由强到弱,而中国主导趋势渐强并超过日本;中韩科学合作呈现双方共同主导的特征;在三国合作中,中国主导的论文影响力较强,但随着论文影响力的增大,中国显示出的主导优势却在减弱;中国作为科研资助者极大地推动了三国的科学合作。