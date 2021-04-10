[1]陈 悦 左 佳 宋 超 宋 凯.谁在主导中日韩的国际科学合作?*[J].情报杂志,2021,40(04):155.
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谁在主导中日韩的国际科学合作?*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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155
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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Who is Leading the International Scientific Cooperation between China,Japan and South Korea?
- 作者:
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陈 悦 左 佳 宋 超 宋 凯
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大连理工大学科学学与科技管理研究所暨WISLAB 实验室 大连 116024
- 关键词:
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中日韩; 科学合作; 重要作者; 高影响力论文
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了探究中日韩的国际科学合作中的主导地位及变化趋势。[ 方法/ 过程] 以“中日”、“中韩”和“中日韩”国际论文合著现象为分析对象,通过科学计量的方法和手段,从重要作者、高影响力论文和资助者三个维度来分析近40 年来中日韩科学合作背后的主导力量。[结果/ 结论]研究结果发现中日科学合作呈现出日本主导趋势由强到弱,而中国主导趋势渐强并超过日本;中韩科学合作呈现双方共同主导的特征;在三国合作中,中国主导的论文影响力较强,但随着论文影响力的增大,中国显示出的主导优势却在减弱;中国作为科研资助者极大地推动了三国的科学合作。
更新日期/Last Update:
1900-01-01