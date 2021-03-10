[1]邹纯龙 马海群 王 今.21 世纪美国情报管理制度变革动因研究*―――基于“ 利益与风险”协同框架[J].情报杂志,2021,40(03):10.
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21 世纪美国情报管理制度变革动因研究*―――基于“ 利益与风险”协同框架()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年03期
- 页码:
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10
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-03-10
文章信息/Info
- Title:
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The Motivation of U. S. Information Management System Reform in the 21st Century―――Based on the Collaborative Framework of "Interests and Risks"
- 作者:
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邹纯龙1; 2 马海群2 王 今3
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1. 黑龙江大学中国语言文学博士后流动站 哈尔滨 150080;2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心 哈尔滨 150080;3. 吉林大学商学院 长春 130012
- 关键词:
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情报管理制度; 事件系统理论; 风险社会理论; 变革动因
- 摘要:
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[目的/ 意义]21 世纪以来,工业社会与风险社会交织重叠,如何完善情报管理制度以有效的配置情报资源,成为统筹安全与发展的重要解决之道。[方法/ 过程]以美国情报管理制度为研究对象,结合事件系统理论、风险社会理论和相关研究,从事件属性、利益要素和风险要素三个维度,构建影响因素分析框架。通过引入22 个具有代表性的美国情报管理制度变革案例,并借助定性比较分析方法,对影响变革的动因进行深入探究。从风险与利益视角揭示了美国情报管理制度变革的三种组合因素及演进特征。[结果/ 结论]在情报管理制度的构建和改革中,我国应重视发挥制度优势,探索并设计符合总体国家安全观指导的情报管理制度,从而更好地管理情报工作、优化情报资源配置过程,实现所期望的利益需求与风险控制双重目标。
更新日期/Last Update:
1900-01-01