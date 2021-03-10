包昌火先生是中国情报学界的精神偶像! 他用娴熟的情报技巧为中国兵器工业的研发工作做出了杰出贡献,用深厚的研究能力为中国竞争情报工作的发展创设了理论基础,并凭借惊人的毅力提出了中国情报学的学科框架。包老总能抓住时代发展中最重要的情报议题进行深入研究,也非常善于应用组织能力为中国情报工作者搭建学术交流平台。