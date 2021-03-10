[1]赵冰峰.与国家共命运 与时代共呼吸―――纪念包昌火先生[J].情报杂志,2021,40(03):8.
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与国家共命运 与时代共呼吸―――纪念包昌火先生()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
8
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

作者:
赵冰峰
北京英坦利咨询有限公司 北京 100101
关键词:
包昌火情报中国情报学情报思想情报理论情报工作
摘要:
包昌火先生是中国情报学界的精神偶像! 他用娴熟的情报技巧为中国兵器工业的研发工作做出了杰出贡献,用深厚的研究能力为中国竞争情报工作的发展创设了理论基础,并凭借惊人的毅力提出了中国情报学的学科框架。包老总能抓住时代发展中最重要的情报议题进行深入研究,也非常善于应用组织能力为中国情报工作者搭建学术交流平台。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01