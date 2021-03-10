[1]岳宇君 郦晓月.出于效益还是约束?社会化问答社区用户持续答题意愿研究*[J].情报杂志,2021,40(03):175.
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出于效益还是约束?社会化问答社区用户持续答题意愿研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年03期
- 页码:
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175
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-03-10
文章信息/Info
- Title:
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For Benefit or Constraint? Research on Users’ Willingness to ContinueAnswering Questions in Social Q&A Community
- 作者:
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岳宇君1; 2 郦晓月2
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1. 东南大学集团经济与产业组织研究中心 南京 210096;2. 南京邮电大学管理学院 南京 210003
- 关键词:
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社会化问答社区; 持续答题意愿; 社会交换理论; 快速关系; 效益导向; 约束导向
- 摘要:
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[目的/ 意义]在社会化问答社区,如何留住用户,促进用户的持续答题一直是人们关注的焦点。[ 方法/ 过程]根据社会交换理论,构建社区涉入、群体规范、效益导向快速关系、约束导向快速关系、问答满意度及持续答题意愿之间的影响关系模型,通过调查问卷收集数据,利用SPSS 和AMOS 进行统计分析和假设检验。[结果/ 结论]研究结果表明,效益导向快速关系和约束导向快速关系对问答满意度、持续答题意愿都有显著的正向影响,问答满意度在“快速关系寅问答满意度寅持续答题意愿”路径中起部分中介作用,社区涉入和群体规范能够促进效益导向与约束导向快速关系的建立。
更新日期/Last Update:
1900-01-01