[1]岳宇君 郦晓月.出于效益还是约束?社会化问答社区用户持续答题意愿研究*[J].情报杂志,2021,40(03):175.
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出于效益还是约束?社会化问答社区用户持续答题意愿研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
175
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
For Benefit or Constraint? Research on Users’ Willingness to ContinueAnswering Questions in Social Q&A Community
作者:
岳宇君12 郦晓月2
1. 东南大学集团经济与产业组织研究中心 南京 210096;2. 南京邮电大学管理学院 南京 210003
关键词:
社会化问答社区持续答题意愿社会交换理论快速关系效益导向约束导向
摘要:
[目的/ 意义]在社会化问答社区,如何留住用户,促进用户的持续答题一直是人们关注的焦点。[ 方法/ 过程]根据社会交换理论,构建社区涉入、群体规范、效益导向快速关系、约束导向快速关系、问答满意度及持续答题意愿之间的影响关系模型,通过调查问卷收集数据,利用SPSS 和AMOS 进行统计分析和假设检验。[结果/ 结论]研究结果表明,效益导向快速关系和约束导向快速关系对问答满意度、持续答题意愿都有显著的正向影响,问答满意度在“快速关系寅问答满意度寅持续答题意愿”路径中起部分中介作用,社区涉入和群体规范能够促进效益导向与约束导向快速关系的建立。

相似文献/References:

[1]沈洪洲 史俊鹏 马巧慧.社会化问答社区回答内容质量影响特征研究*―――以“ 知乎”为例[J].情报杂志,2020,(10):169.

更新日期/Last Update: 1900-01-01