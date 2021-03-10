[目的/ 意义]在社会化问答社区,如何留住用户,促进用户的持续答题一直是人们关注的焦点。[ 方法/ 过程]根据社会交换理论,构建社区涉入、群体规范、效益导向快速关系、约束导向快速关系、问答满意度及持续答题意愿之间的影响关系模型,通过调查问卷收集数据,利用SPSS 和AMOS 进行统计分析和假设检验。[结果/ 结论]研究结果表明,效益导向快速关系和约束导向快速关系对问答满意度、持续答题意愿都有显著的正向影响,问答满意度在“快速关系寅问答满意度寅持续答题意愿”路径中起部分中介作用,社区涉入和群体规范能够促进效益导向与约束导向快速关系的建立。