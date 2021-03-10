[1]俞立平 张再杰 肖成华.“以刊评文”的局限、本质及其辩证应用研究*[J].情报杂志,2021,40(03):201.
点击复制
“以刊评文”的局限、本质及其辩证应用研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
40
- 期数:
-
2021年03期
- 页码:
-
201
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2021-03-10
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Limitation, Essence and Dialectical Application of"Evaluating Papers by Journals"
- 作者:
-
俞立平1; 2 张再杰2 肖成华3
-
1. 浙江工商大学统计与数学学院 杭州 310018;2. 贵州财经大学贵州绿色发展战略高端智库 贵阳 550025;3. 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 宁波 315000
- 关键词:
-
以刊评文; 学术评价; 同行评议; 文献计量学
- 摘要:
-
[目的/ 意义] “以刊评文”现象长期根植于我国的科技评价中,在破除“四唯”,回归科学研究本源属性背景下,研究其局限、本质,客观对待“以刊评文”具有重要意义。[方法/ 过程] 在分析“以刊评文”存在的问题与产生原因的基础上,建立期刊级别与研究水平的用户画像,论证了“以刊评文”的本质,并建立论文评价的比较框架,讨论了小样本论文比较、同级别大样本论文比较、同级别小样本与大样本论文比较、大样本下论文跨级别比较问题。[ 结果/ 结论]大样本情况下论文发表期刊的平均质量可以代表作者水平;机构评价时应该“ 以刊评文”为主、同行评议为辅;人才评价应该以同行评议为主、“以刊评文“为辅;“以刊评文“能够评价科研规模而代表作评价只能评价科研质量。
更新日期/Last Update:
1900-01-01