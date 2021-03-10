[目的/ 意义] “以刊评文”现象长期根植于我国的科技评价中,在破除“四唯”,回归科学研究本源属性背景下,研究其局限、本质,客观对待“以刊评文”具有重要意义。[方法/ 过程] 在分析“以刊评文”存在的问题与产生原因的基础上,建立期刊级别与研究水平的用户画像,论证了“以刊评文”的本质,并建立论文评价的比较框架,讨论了小样本论文比较、同级别大样本论文比较、同级别小样本与大样本论文比较、大样本下论文跨级别比较问题。[ 结果/ 结论]大样本情况下论文发表期刊的平均质量可以代表作者水平;机构评价时应该“ 以刊评文”为主、同行评议为辅;人才评价应该以同行评议为主、“以刊评文“为辅;“以刊评文“能够评价科研规模而代表作评价只能评价科研质量。