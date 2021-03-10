[目的/ 意义]深入分析和准确把握美国智库对“数字丝绸之路”的认知,既能为研判美国对“数字丝绸之路”的舆论倾向和政策走势提供必要的条件,同时也能为中国在新时代顺利推进和实施“数字丝绸之路”提供重要的启示。[方法/ 过程]选取美国4 家权威智库作为分析样本,对其发布的9 份具有代表性的研究成果进行考察。[结果/结论]研究分析表明,美国智库对“数字丝绸之路”的认知趋于负面和消极,反映出美国深刻的冷战思维和意识形态偏见,以及为维护自身霸权私利的现实利益需求。美国智库的负面认知将影响美国政府的政策实施,影响世界其他国家对倡议的理解,阻碍了“数字丝绸之路”的顺利推进。对此,我国应辩证地看待美国智库的认知,加强“ 数字丝绸之路”的国际话语体系建设,增进中美两国间的战略沟通和对话,加强对沿线风险与预警等问题的研究,促进与沿线国家间的多元化合作,推动“数字丝绸之路”在新时代行稳致远。