[1]叶圣萱.美国智库对“ 数字丝绸之路”倡议的认知及启示[J].情报杂志,2021,40(03):70.
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美国智库对“ 数字丝绸之路”倡议的认知及启示()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
70
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
American Think Tanks’ Perception of the "Digital Silk Road" Initiativeand Its Enlightenment to China
作者:
叶圣萱1 2
1. 武汉大学中国边界与海洋研究院 武汉 430072;2. 武汉大学国家领土主权与海洋权益协同创新中心 武汉 430072
关键词:
美国智库数字丝绸之路中美关系大国竞争数字经济治理
摘要:
[目的/ 意义]深入分析和准确把握美国智库对“数字丝绸之路”的认知,既能为研判美国对“数字丝绸之路”的舆论倾向和政策走势提供必要的条件,同时也能为中国在新时代顺利推进和实施“数字丝绸之路”提供重要的启示。[方法/ 过程]选取美国4 家权威智库作为分析样本,对其发布的9 份具有代表性的研究成果进行考察。[结果/结论]研究分析表明,美国智库对“数字丝绸之路”的认知趋于负面和消极,反映出美国深刻的冷战思维和意识形态偏见,以及为维护自身霸权私利的现实利益需求。美国智库的负面认知将影响美国政府的政策实施,影响世界其他国家对倡议的理解,阻碍了“数字丝绸之路”的顺利推进。对此,我国应辩证地看待美国智库的认知,加强“ 数字丝绸之路”的国际话语体系建设,增进中美两国间的战略沟通和对话,加强对沿线风险与预警等问题的研究,促进与沿线国家间的多元化合作,推动“数字丝绸之路”在新时代行稳致远。
更新日期/Last Update: 1900-01-01