相似文献/References:
[1]郭 宝 卓翔芝.智库独立性声誉塑造分析*[J].情报杂志,2019,(10):60.
[2]黄 雯 温芳芳.美国智库的成果传播及其对北极决策的影响*―――以传统基金会、卡内基国际和平基金会和外交关系委员会为例[J].情报杂志,2020,(02):27.
[3]赵恒煜.美国智库的“ 中国观”研究―――以布鲁金斯学会中国问题研报的综合分析为例[J].情报杂志,2020,(02):35.
[4]程时辉.美国主流智库对“ 一带一路”倡议在南太平洋岛国地区的认知及启示[J].情报杂志,2020,(06):12.
[5]彭红梅 刘 忠.人工智能对国家安全的影响―――基于美国四家智库的观点分析[J].情报杂志,2020,(07):36.
[6]刘 忠.美国智库眼中的中国军改:评估视角与关注重点*[J].情报杂志,2020,(09):28.
[7]申钟秀.美国智库对“ 健康丝绸之路”倡议的认知及启示*[J].情报杂志,2020,(11):47.
[8]宋明晶.美国生物安全智库:两党生物防御委员会分析[J].情报杂志,2021,40(02):14.
[9]姜昱同 冯卫国.美国智库对“ 健康丝绸之路”倡议的关注重点与中国应对*[J].情报杂志,2021,40(03):61.