[1]吴文聪.英国网络安全的政府主导模式探究:成就与问题[J].情报杂志,2021,40(03):98.
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英国网络安全的政府主导模式探究:成就与问题()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
98
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Government-Led Model of UK Cybersecurity:Achievements and Problems
作者:
吴文聪
中国政法大学 北京 100088
关键词:
网络安全英国政府主导模式网络情报网络治理信息安全
摘要:
[目的/ 意义]自脱欧以来,英国面临着来自国际和国内的网络安全挑战,故此其构建了新的网络安全机制,即政府主导模式,对该模式的探究有助于进一步理解相关议题。[方法/ 过程] 从政府主导模式的要素谈起,主要包括三方面:领先全球、国家网络安全中心和主动网络防御体系。[结果/ 结论]通过研究发现,该模式取得的成就主要包括各方资源有效整合、政府网络安全提升、应对网络事件能力加强和打击网络犯罪效率提高等;而缺陷与不足包括政府并未有效应对企业网络安全,绩效评估框架和监督机制缺乏等。因此,英国未来网络安全机制的发展需要继续发扬政府主导模式的优点,同时进一步完善其不足之处。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01