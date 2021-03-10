[目的/ 意义]自脱欧以来,英国面临着来自国际和国内的网络安全挑战,故此其构建了新的网络安全机制,即政府主导模式,对该模式的探究有助于进一步理解相关议题。[方法/ 过程] 从政府主导模式的要素谈起,主要包括三方面:领先全球、国家网络安全中心和主动网络防御体系。[结果/ 结论]通过研究发现,该模式取得的成就主要包括各方资源有效整合、政府网络安全提升、应对网络事件能力加强和打击网络犯罪效率提高等;而缺陷与不足包括政府并未有效应对企业网络安全,绩效评估框架和监督机制缺乏等。因此,英国未来网络安全机制的发展需要继续发扬政府主导模式的优点,同时进一步完善其不足之处。