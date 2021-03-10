[1]ÍõÒ«½Ü ´ÞÁ›Áú ¸Ê ²¨.»ùÓÚÊý×ÖÂÏÉú¼¼ÊõµÄ·´¿ÖÇé±¨Ô¤¾¯ÌåÏµÑÐ¾¿*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2021,40(03):76.
µã»÷¸´ÖÆ
»ùÓÚÊý×ÖÂÏÉú¼¼ÊõµÄ·´¿ÖÇé±¨Ô¤¾¯ÌåÏµÑÐ¾¿*()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
40
- ÆÚÊý:
-
2021Äê03ÆÚ
- Ò³Âë:
-
76
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2021-03-10
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
Research on Counter-Terrorism Intelligence Early WarningSystem Based on Digital Twin
- ×÷Õß:
-
ÍõÒ«½Ü1 ´ÞÁ›Áú1 ¸Ê ²¨2
-
1. Îä¾¯¹¤³Ì´óÑ§·´¿ÖÖ¸»ÓÐÅÏ¢¹¤³ÌÑÐ¾¿ÍÅ¶Ó Î÷°² 710086;2. Îä¾¯¹¤³Ì´óÑ§ÐÅÏ¢¹¤³ÌÑ§Ôº Î÷°² 710086
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
·´¿ÖÔ¤¾¯; Êý×ÖÂÏÉú¼¼Êõ; Éç»áÎïÀíÍøÂçÏµÍ³; Æ½ÐÐ¿ØÖÆ
- ÕªÒª:
-
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]2016 Äê°ä²¼µÄ¡¶ÖÐ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú·´¿Ö²ÀÖ÷Òå·¨¡·¶ÔÓÚÎÒ¹ú·´¿ÖÔ¤¾¯ÌåÏµ½¨Éè²¢Ã»ÓÐÃ÷È·µÄ¹æ¶¨,´ËÑÐ¾¿ÓÐÀûÓÚÌá¸ß·´¿Ö²À¶·ÕùµÄÄÜÁ¦,ÖúÍÆÎÒ¹ú·´¿ÖÔ¤¾¯»úÖÆ¾¡ÔçÂäµØ,¼ÓËÙÊµÏÖ´Ó¡°±»¶¯·´¿Ö´¦ÖÃ¡±µ½¡°Ö÷¶¯·´¿ÖÔ¤¾¯¡±µÄ×ª±ä¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]½áºÏ·´¿ÖÔ¤¾¯µÄÈÎÎñÐèÇó,ÔÚCPSS Ö§³ÖµÄ»ù´¡ÉÏ,Éè¼ÆÁËÒ»ÖÖ»ùÓÚÊý×ÖÂÏÉú¼¼ÊõµÄ·´¿ÖÇé±¨Ô¤¾¯ÌåÏµ¼Ü¹¹,°üÀ¨·´¿ÖÔ¤¾¯ÏÖÊµÎïÀíÓò¡¢Çé±¨ÈÚºÏºÍ¿ØÖÆÊµÌå¡¢Êý×ÖÂÏÉúÌå¼°Ó¦ÓÃ²ãËÄ¸öÖ÷ÒªÄ£¿é,²¢ÊáÀíÁËÊý×ÖÂÏÉú·´¿ÖÇé±¨Ô¤¾¯ÌåÏµµÄÖ÷ÒªÌØÕ÷¡¢½¨Éè¼ÛÖµ¼°¹Ø¼ü¼¼Êõ¡£[½á¹û/ ½áÂÛ]¸ÃÌåÏµ¼Ü¹¹¿ÉÍûÊµÏÖÈ«²ã¼¶·´¿ÖÇé±¨µÄÉî¶ÈÈÚºÏ,Ö§³Ö¿ç²¿ÃÅ·´¿ÖÇé±¨ÐÅÏ¢¹²Ïí,Âú×ãÐéÊµ½»»¥¡¢¹²Í¬ÑÝ»¯µÄÇé±¨Ô¤¾¯,ÎªÓÐÐ§´ò»÷±©Á¦¿Ö²À»î¶¯Ìá¹©ÖØÒª¶Ô²ß,¼«´óÌá¸ß·´¿Ö¶·ÕùµÄÐ§ÂÊ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01