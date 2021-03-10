[1]王明程 张冬冬.美国生物监测情报体系建设及启示研究*[J].情报杂志,2021,40(03):23.
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美国生物监测情报体系建设及启示研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年03期
- 页码:
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23
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-03-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Construction and Enlightenment ofAmerican Biosurveillance Intelligence System
- 作者:
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王明程 张冬冬
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中国刑事警察学院公安信息技术与情报学院 沈阳 110035
- 关键词:
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生物安全; 生物安全治理; 生物监测情报; 态势感知; 情报融合
- 摘要:
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[目的/ 意义]"全球化"背景下,生物安全事件频发,给人类社会带来了巨大的挑战。为应对生物威胁,早期的监测预警至关重要。美国在强化生物监测预警,推进生物监测情报体系建设方面,进行了卓有成效的探索,其经验值得我国借鉴。[方法/ 过程]从美国生物监测情报体系建设的历史演进入手,在梳理政策文本、理论文献的基础之上,透视美国生物监测情报能力得以提升的关键,阐释美国生物监测情报采集、融合、应用的运作逻辑。[ 结果/ 结论]以生物安全治理为总体目标,以生物监测情报融合为核心驱动,以强化态势感知为逻辑主线,通过顶层设计、制度规范、技术创新完善生物监测情报体系建设,是美国在该领域取得突出成效的关键,值得我国借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01