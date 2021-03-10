从包昌火的工作背景理解其对“情报”一词中英文辨析问题的“焦虑”;介绍包昌火的主要观点“情报的英文表达应为Intelligence,不是Information。情报界从一开始就把中文情报与英文Information 相对应,把Information Sci鄄ence(信息学)和Library and Information Science(图书信息学)作为情报学来研究,偏离了我国情报工作的社会实践;情报学并非起源于文献学和图书馆学,而应是起源于军事学和谋略学,起源于人类的情报活动和咨询活动”。认为该观点有充分的实践根据。主张当前的中国情报学研究,应该引入Intelligence 的理念,探讨情报学核心领域的问题,让情报工作重回“耳目”“尖兵”“参谋”的角色,服务于国家关注的重大战略,而将信息需求的任务交给信息科学(Information Science)来完成;整合两大类情报理论与实践的成果,在探索情报运动规律方面取得共识,突破长期得不到解决的理论难点意义重大。