[1]罗熠琳 李淑华.冷战以来美国情报政策的流变及启示*―――以情报工作透明与保密的实践为视角[J].情报杂志,2021,40(03):32.
点击复制

冷战以来美国情报政策的流变及启示*―――以情报工作透明与保密的实践为视角()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
32
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
The Evolution and Enlightenment of U. S. Intelligence Policy Since the Cold War―From the Perspective of the Practice of Transparency and Confidentiality in Intelligence Work
作者:
罗熠琳 李淑华
中国人民公安大学国家安全学院 北京 100038
关键词:
情报情报政策情报工作透明情报工作保密美国
摘要:
[目的/ 意义] 梳理了美国冷战以来的情报政策流变,分析了情报工作保密与透明的实践,可以补充完善国内对美国情报政策的研究,为我国的情报政策提供有益的思路。[方法/ 过程] 通过梳理冷战以来美国四位总统的情报政策,采用历史分析法与科学归纳法,以情报工作透明与保密的实践为视角,深入分析情报政策的主要内容及特点,总结美国情报政策的一般规律。[结果/ 结论] 好的情报政策是顺应国家安全需要的政策选择;情报工作透明的价值显著,需在情报政策中予以考虑;把握透明与保密的互动关系,可以实现情报界更好发展;我国的情报工作可以以透明度为切入点,争取实现情报工作跨越式发展。

相似文献/References:

[1]周京艳 吴晨生 付 宏 刘 如 张惠娜.我国科技情报界对情报及其核心概念的认知偏差*[J].情报杂志,2019,(11):15.
[2]李 子 马振超 范万栋.加拿大情报改革研究*―――以反恐领域为例[J].情报杂志,2019,(12):40.
[3]刘 强.情报工作“ 政治化”:权力失衡和利益驱使的困境与出路―――传统安全理念下国家安全与战略情报的视角[J].情报杂志,2019,(12):1.
[4]马千繁.迈克尔・I. 汉德尔欺骗理论研究*[J].情报杂志,2019,(12):21.
[5]蒋东龙.论英美情报监督体系及其启示*[J].情报杂志,2020,(01):22.
[6]光夏磊 王 秉 吴 超 胡 丹.情报主导的智慧城市安全管理模型与体系研究*[J].情报杂志,2020,(02):148.
[7]许 畅 季 婷.美国情报政治化特性分析*[J].情报杂志,2020,(03):8.
[8]周 鑫 王东波 苏新宁.国家情报与外交活动的关系研究*[J].情报杂志,2020,(09):5.
[9]侯 霞.俄罗斯在乌克兰危机中的情报支援[J].情报杂志,2021,40(02):21.
[10]罗方禄 王 秉 贺林豪.面向网络安全治理的网络信息内容生产者情报赋能模型研究*[J].情报杂志,2021,40(03):118.

更新日期/Last Update: 1900-01-01