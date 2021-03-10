[1]罗 恺 袁晓东.基于LDA 主题模型与社会网络的专利技术融合趋势研究*―――以关节机器人为例[J].情报杂志,2021,40(03):89.
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基于LDA 主题模型与社会网络的专利技术融合趋势研究*―――以关节机器人为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年03期
- 页码:
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89
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-03-10
文章信息/Info
- Title:
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A Study on the Technology Convergence Trend of PatentBased on LDA and Social Network―――An Example of Joint Robot
- 作者:
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罗 恺1 袁晓东2
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1. 武汉纺织大学会计学院 武汉 430074;2. 华中科技大学管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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关节机器人专利; LDA 主题模型; 技术融合; 产业技术发展
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着产业和技术复杂化,需要融合多个技术领域才能有效进行创新。研究技术融合趋势,有利于提供产业创新路径,促进技术融合,识别新兴技术。[方法/ 过程] 采用LDA 主体模型和社会网络方法,以关节机器人专利为例,对专利文献进行主题分类,提炼技术关键词,构建技术关键词间的主题共现矩阵,对技术融合进行测度并分析技术融合趋势。[结果/ 结论]研究结果发现:关节机器人专利技术融合呈小世界趋势,机械本体与驱动结构,控制系统与驱动结构融合趋势不明显,传感器是关键核心技术,机器人与人工智能结合是产业技术发展的新兴领域。
更新日期/Last Update:
1900-01-01