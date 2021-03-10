[1]罗 恺 袁晓东.基于LDA 主题模型与社会网络的专利技术融合趋势研究*―――以关节机器人为例[J].情报杂志,2021,40(03):89.
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基于LDA 主题模型与社会网络的专利技术融合趋势研究*―――以关节机器人为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
89
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
A Study on the Technology Convergence Trend of PatentBased on LDA and Social Network―――An Example of Joint Robot
作者:
罗 恺1 袁晓东2
1. 武汉纺织大学会计学院 武汉 430074;2. 华中科技大学管理学院 武汉 430074
关键词:
关节机器人专利LDA 主题模型技术融合产业技术发展
摘要:
[目的/ 意义]随着产业和技术复杂化,需要融合多个技术领域才能有效进行创新。研究技术融合趋势,有利于提供产业创新路径,促进技术融合,识别新兴技术。[方法/ 过程] 采用LDA 主体模型和社会网络方法,以关节机器人专利为例,对专利文献进行主题分类,提炼技术关键词,构建技术关键词间的主题共现矩阵,对技术融合进行测度并分析技术融合趋势。[结果/ 结论]研究结果发现:关节机器人专利技术融合呈小世界趋势,机械本体与驱动结构,控制系统与驱动结构融合趋势不明显,传感器是关键核心技术,机器人与人工智能结合是产业技术发展的新兴领域。

相似文献/References:

[1]宋欣娜 郭 颖 席笑文.基于专利文献的多指标新兴技术识别研究*[J].情报杂志,2020,(06):76.

更新日期/Last Update: 1900-01-01