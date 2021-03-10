[1]罗方禄 王 秉 贺林豪.面向网络安全治理的网络信息内容生产者情报赋能模型研究*[J].情报杂志,2021,40(03):118.
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面向网络安全治理的网络信息内容生产者情报赋能模型研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
118
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Intelligence Empowerment Model of Network InformationContent Producers Facing Network Security Governance
作者:
罗方禄12 王 秉3 贺林豪2
1. 中南大学马克思主义学院 长沙 410083;2. 教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心(中南大学) 长沙 410083;3. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
关键词:
情报情报思维情报赋能网络信息内容生产者网络安全治理
摘要:
[目的/ 意义]网络安全事关国家安全,是亟待破解的现实问题。情报视域下的网络非技术安全治理聚焦网络信息内容生产者的治理效能发挥,可实现对网络安全风险的前置规避。因此,面向网络安全治理的网络信息内容生产者情报赋能模型构建意义重大。[方法/ 过程]运用模型建构法,论证基于情报视域的网络信息内容生产者情报赋能的必要性和重要性,构建面向网络安全治理的网络信息内容生产者情报赋能模型,并提出网络信息内容生产者的情报赋能对策。[结果/ 结论]通过对网络信息内容生产者进行情报赋能,可提高网络信息内容生产者对网络安全风险的预警和预判能力,激发其参与网络安全治理的自主性,从而实现全周期网络安全治理(包括前置规避、事中防范与事后处理),有利于构建共治共享的网络空间命运共同体。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01