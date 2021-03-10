[1]刘 继 武梦娇.基于贝叶斯网络的网络舆情态势评估分析*―――以“ 新冠肺炎疫情”事件为例[J].情报杂志,2021,40(03):187.
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基于贝叶斯网络的网络舆情态势评估分析*―――以“ 新冠肺炎疫情”事件为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
187
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
Assessment and Analysis of Network Public Opinion Situation Based on Bayesian Network:COVID-19 as an Example
作者:
刘 继 武梦娇
新疆财经大学统计与数据科学学院 乌鲁木齐 830012
关键词:
网络舆情贝叶斯网络态势评估新冠肺炎疫情
摘要:
[目的/ 意义] 重大突发事件对提高国家社会治理能力提出了新的要求,提升网络舆情态势评估能力成为创新社会治理的重要内容。[方法/ 过程]该文从网络舆情事件特征、关注度、传播扩散度及网民观点倾向等方面构建网络舆情态势评估指标,利用贝叶斯网络构建网络舆情态势评估模型,以“新冠肺炎疫情”事件为例,对网络舆情态势进行评估分析。[结果/ 结论] 通过对网络舆情事件的测试,本文提出的方法具有较好的舆情态势评估效能,对“新冠肺炎疫情”相关网络舆情治理提出了建议。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01