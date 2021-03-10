[目的/ 意义] 通过构建压电式网络安全事件应急响应体系,为我国企业的应急响应管理提供理论基础和实践参考。[方法/ 过程]对美国司法部发布的《网络安全事件受害者响应与报告的最佳实践》进行文本分析,从事前、事中和事后三个阶段解读了美国的应急响应实践经验,并结合压电式理论中变化事件、态势感知与关键性对齐的视角,构建了适用中国企业的应急响应体系。[结果/ 结论]基于美国联邦调查员、检察官以及美国企业在处理网络安全事件的经验总结,提出了一套清单式的响应方案,其中蕴含的全过程管理与关键性对齐的响应策略为我国企业提供了借鉴与参考。