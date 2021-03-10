[1]刘晨晖 王能民.基于压电式理论的网络安全事件应急响应体系:美国的实践启示*[J].情报杂志,2021,40(03):112.
点击复制

基于压电式理论的网络安全事件应急响应体系:美国的实践启示*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
112
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
A Cyber Security Incident Response System Based on Piezoelectric Theory―The Practice in the United States and Its Implications
作者:
刘晨晖123 王能民123
1. 西安交通大学管理学院 西安 710049;2. 过程控制与效率工程教育部重点实验室 西安 710049;3. 陕西省制造服务业过程挖掘工程研究中心 西安 710049
关键词:
压电式理论网络安全应急响应关键性对齐美国
摘要:
[目的/ 意义] 通过构建压电式网络安全事件应急响应体系,为我国企业的应急响应管理提供理论基础和实践参考。[方法/ 过程]对美国司法部发布的《网络安全事件受害者响应与报告的最佳实践》进行文本分析,从事前、事中和事后三个阶段解读了美国的应急响应实践经验,并结合压电式理论中变化事件、态势感知与关键性对齐的视角,构建了适用中国企业的应急响应体系。[结果/ 结论]基于美国联邦调查员、检察官以及美国企业在处理网络安全事件的经验总结,提出了一套清单式的响应方案,其中蕴含的全过程管理与关键性对齐的响应策略为我国企业提供了借鉴与参考。

相似文献/References:

[1]李淑华 陈成鑫 张萱怡.网络安全防御的策略要点:一个模型的启发与思考*[J].情报杂志,2019,(10):90.
[2]官晓萌.俄罗斯网络安全领域最新法律分析[J].情报杂志,2019,(11):50.
[3]程景怡.日本网络安全官民合作建设研究[J].情报杂志,2019,(12):126.
[4]苏红红 郭 锐.网络恐怖主义国际治理的制度困境与优化路径[J].情报杂志,2020,(02):20.
[5]陈 明 王乔保 汤文峤.网络空间安全战略情报保障能力研究*[J].情报杂志,2020,(04):127.
[6]黄紫斐 刘江韵.网络时代五眼情报联盟的调整:战略引导、机制改进与国际影响[J].情报杂志,2020,(04):20.
[7]张 敏 马民虎.国家安全视域下网络服务提供者之网络安全义务的“ 保障”转型*[J].情报杂志,2020,(06):45.
[8]李益斌 刘 洋.“ 五眼联盟”涉华情报监控探究:现实、动因和逻辑*[J].情报杂志,2020,(12):9.
[9]周 毅.论网络信息内容生态治理机制的构建[J].情报杂志,2020,(12):96.
[10]宋道青 葛腾飞.网络攻防视角下的国家间网络冲突:一种动态分层分析框架*[J].情报杂志,2021,40(02):116.

更新日期/Last Update: 1900-01-01