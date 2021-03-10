[1]李益斌 刘 洋.基于同盟理论的“五眼联盟”扩员逻辑探究*―――兼论日本入盟的可能性[J].情报杂志,2021,40(03):39.
点击复制

基于同盟理论的“五眼联盟”扩员逻辑探究*―――兼论日本入盟的可能性()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
39
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
The Logic Exploration of "Five Eyes Alliance" Expansion Based on Alliance Theory―Also on the Possibility of Japan Joining the Alliance
作者:
李益斌12 刘 洋3
1. 兰州大学中亚研究所 兰州 730000;2. 兰州大学政治与国际关系学院 兰州 730000;3. 中国政法大学 北京 100089
关键词:
五眼联盟日本扩员逻辑同盟理论中美关系
摘要:
[目的/ 意义]2020 年以来,“五眼联盟”与日本互动明显增加,关于日本是否入盟的讨论分歧明显,针对“五眼联盟”扩员逻辑的探究有助于回答此疑问。[方法/ 过程]从“五眼联盟”扩员历史谈起,将其扩员结构归纳为金字塔型,从上至下分别为:美国、“五眼”“九眼”“十四眼”以及“5+1”或“5+X”模式。通过对历史和结构的梳理进一步探究其扩员的逻辑。[结果/ 结论]根据同盟理论,“五眼联盟”扩员的基本逻辑是追逐权力,具体逻辑为:美国主导、寻找特定对手和限制规模。根据该逻辑探讨日本入盟问题,发现其背后原因包括美国利益和战略需要以及中国被视为核心对手等,进一步研究可知日本无法真正融入“五眼联盟”。但是,“五眼联盟”针对中国的扩员动作值得我们关注并警惕。

相似文献/References:

[1]黄 钊 周 浩.日本导弹防御侦察情报体系转型动因及影响―――基于国家安全认知的分析[J].情报杂志,2019,(10):47.
[2]程景怡.日本网络安全官民合作建设研究[J].情报杂志,2019,(12):126.
[3]余贺麟 武文汇.论日本走向情报大国之路*[J].情报杂志,2020,(01):10.
[4]罗梓超 李 荣 刘 如 董晓晴.韩国应对日本出口管制的实证分析及对我国的启示―――基于博弈论的视角[J].情报杂志,2020,(04):37.
[5]张帅宇.《日韩军事情报保护协定》的政策动因及法律保障研究[J].情报杂志,2020,(05):33.
[6]孙艳艳 张 敏 苗润莲.现代治理视角下的中日两国疫情信息发布体系研究[J].情报杂志,2020,(08):122.
[7]廖蓓蓓 邢 松.后斯诺登时代五眼联盟网络安全战略研究对我国的启示[J].情报杂志,2020,(10):20.
[8]李益斌 刘 洋.“ 五眼联盟”涉华情报监控探究:现实、动因和逻辑*[J].情报杂志,2020,(12):9.
[9]王 欣 吴少正.情报为何难以主导警务:五眼联盟国家的困境及根源分析*[J].情报杂志,2020,(12):27.

更新日期/Last Update: 1900-01-01