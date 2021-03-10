[目的/ 意义]2020 年以来,“五眼联盟”与日本互动明显增加,关于日本是否入盟的讨论分歧明显,针对“五眼联盟”扩员逻辑的探究有助于回答此疑问。[方法/ 过程]从“五眼联盟”扩员历史谈起,将其扩员结构归纳为金字塔型,从上至下分别为:美国、“五眼”“九眼”“十四眼”以及“5+1”或“5+X”模式。通过对历史和结构的梳理进一步探究其扩员的逻辑。[结果/ 结论]根据同盟理论,“五眼联盟”扩员的基本逻辑是追逐权力,具体逻辑为:美国主导、寻找特定对手和限制规模。根据该逻辑探讨日本入盟问题,发现其背后原因包括美国利益和战略需要以及中国被视为核心对手等,进一步研究可知日本无法真正融入“五眼联盟”。但是,“五眼联盟”针对中国的扩员动作值得我们关注并警惕。