[目的/ 意义]算法在推动智能化革命的同时,带了一系列包括算法黑箱、算法偏见在内的技术风险和社会问题,因此有必要从制度层面探讨算法规制的有效路径。[方法/ 过程]算法规制的要点是提高算法透明度。在与算法透明现有方法的比较分析中,提出算法影响评价的制度优越性。进而,从制度渊源和理论基础两个方面,对算法影响评价制度进行深刻剖析;并从分类管理、评价范围、程序环节、报告书等方面,对算法影响评价制度的具体构建进行系统讨论。[结果/ 结论]算法影响评价制度有助于构建一个取向于公开和公正的智能社会。中国应密切跟踪欧美国家(地区)的立法政策动向,采用“两步走”方案推进算法影响评价制度的构建和发展。