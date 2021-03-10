[1]李 安.算法影响评价:算法规制的制度创新*[J].情报杂志,2021,40(03):146.
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算法影响评价:算法规制的制度创新*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
146
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
Algorithm Impact Assessments: Institutional Innovation of Algorithm Regulation
作者:
李 安
中南财经政法大学知识产权研究中心 武汉 430073
关键词:
人工智能算法透明算法影响评价元规制信息法学
摘要:
[目的/ 意义]算法在推动智能化革命的同时,带了一系列包括算法黑箱、算法偏见在内的技术风险和社会问题,因此有必要从制度层面探讨算法规制的有效路径。[方法/ 过程]算法规制的要点是提高算法透明度。在与算法透明现有方法的比较分析中,提出算法影响评价的制度优越性。进而,从制度渊源和理论基础两个方面,对算法影响评价制度进行深刻剖析;并从分类管理、评价范围、程序环节、报告书等方面,对算法影响评价制度的具体构建进行系统讨论。[结果/ 结论]算法影响评价制度有助于构建一个取向于公开和公正的智能社会。中国应密切跟踪欧美国家(地区)的立法政策动向,采用“两步走”方案推进算法影响评价制度的构建和发展。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01