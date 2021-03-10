[目的/ 意义]随着中美关系日趋严峻,中国提出的“健康丝绸之路”倡议引起了美国智库的关注。分析美国智库对该倡议关注的重点内容,是把握美国未来关于该倡议决策发展方向的基础,有助于中国顺利推动该倡议的共建进程。[方法/ 过程]选取9 家美国智库的16 篇代表性文献作为样本。美国智库认为,中国提出“健康丝绸之路”倡议的主要意图包括扩充或延续“一带一路”倡议,扩大在倡议沿线国家和地区的利益。美国智库判断,中国正在寻求全球领导者的地位,通过改变叙事等方式提升该倡议在沿线国家和地区影响力。[结果/ 结论]美国智库对于中国推动“健康丝绸之路”建设的正面评价较少,这可能对该倡议的共建构成阻碍。对此,中国应完善对外卫生援助制度,构建中国叙事,发挥中国智库的咨政作用,同时聚焦与倡议沿线国家务实合作、尝试与美国在倡议沿线国家开展基建领域合作,助力该倡议高质量、可持续发展。