[1]姜昱同 冯卫国.美国智库对“ 健康丝绸之路”倡议的关注重点与中国应对*[J].情报杂志,2021,40(03):61.
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美国智库对“ 健康丝绸之路”倡议的关注重点与中国应对*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年03期
页码:
61
栏目:
出版日期:
2021-03-10

文章信息/Info

Title:
The Focus of American Think Tanks on the "Silk Road of Health" Initiative andChina’s Countermeasures
作者:
姜昱同 冯卫国
西北政法大学反恐怖主义法学院 西安 710063
关键词:
健康丝绸之路美国智库中美关系叙事策略国际卫生合作
摘要:
[目的/ 意义]随着中美关系日趋严峻,中国提出的“健康丝绸之路”倡议引起了美国智库的关注。分析美国智库对该倡议关注的重点内容,是把握美国未来关于该倡议决策发展方向的基础,有助于中国顺利推动该倡议的共建进程。[方法/ 过程]选取9 家美国智库的16 篇代表性文献作为样本。美国智库认为,中国提出“健康丝绸之路”倡议的主要意图包括扩充或延续“一带一路”倡议,扩大在倡议沿线国家和地区的利益。美国智库判断,中国正在寻求全球领导者的地位,通过改变叙事等方式提升该倡议在沿线国家和地区影响力。[结果/ 结论]美国智库对于中国推动“健康丝绸之路”建设的正面评价较少,这可能对该倡议的共建构成阻碍。对此,中国应完善对外卫生援助制度,构建中国叙事,发挥中国智库的咨政作用,同时聚焦与倡议沿线国家务实合作、尝试与美国在倡议沿线国家开展基建领域合作,助力该倡议高质量、可持续发展。
更新日期/Last Update: 1900-01-01