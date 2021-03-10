[目的/ 意义]研究学术文献被撤销的规律和特征对于客观认识撤稿现象、净化学术环境、加强科研诚信建设具有重要价值。当前对于撤稿的研究集中于期刊论文,很少关注会议文献。[ 方法/ 过程] 以撤稿观察数据库中7 579篇被撤销会议文献为研究对象,分析总结被撤销文献的时间、来源和学科分布特征以及被撤销原因和时滞。[结果/ 结论]会议文献撤稿与期刊论文撤稿在原因和时滞上存在重要差异,中国是会议文献撤稿的“重灾区”。研究认为,科研人员、审稿人、出版商、科研管理机构亟需共同努力,加强对于学术会议的质量控制,提高相关主体行为的规范性。