[1]邓支青 吴任力.基于撤稿观察数据库的被撤销会议文献研究[J].情报杂志,2021,40(03):139.
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基于撤稿观察数据库的被撤销会议文献研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年03期
- 页码:
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139
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-03-10
文章信息/Info
- Title:
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A Study of Retracted Conference Papers Based on the Retraction Watch Database
- 作者:
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邓支青1; 2 吴任力3
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1. 深圳大学管理学院 深圳 518000;2. 深圳大学社会发展与公共政策研究中心 深圳 518000;3. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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撤稿观察; 被撤销会议文献; 文献特征; 撤稿原因; 撤稿时滞
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究学术文献被撤销的规律和特征对于客观认识撤稿现象、净化学术环境、加强科研诚信建设具有重要价值。当前对于撤稿的研究集中于期刊论文,很少关注会议文献。[ 方法/ 过程] 以撤稿观察数据库中7 579篇被撤销会议文献为研究对象,分析总结被撤销文献的时间、来源和学科分布特征以及被撤销原因和时滞。[结果/ 结论]会议文献撤稿与期刊论文撤稿在原因和时滞上存在重要差异,中国是会议文献撤稿的“重灾区”。研究认为,科研人员、审稿人、出版商、科研管理机构亟需共同努力,加强对于学术会议的质量控制,提高相关主体行为的规范性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01