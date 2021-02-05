[1]张力伟 赵 吉 李慧杰.“ 分析为中心”的情报方法及其对恐怖主义风险评估的启示[J].情报杂志,2021,40(02):83.
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“ 分析为中心”的情报方法及其对恐怖主义风险评估的启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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83
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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The "Analysis-Centric" Approach in Intelligence Analysis and Its Enlightenment forTerrorism Risk Assessment
- 作者:
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张力伟1 赵 吉2 李慧杰1
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1. 吉林大学行政学院 长春 130012;2. 上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030
- 关键词:
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分析为中心; 信息为中心; 情报分析; 风险评估; 风险决策
- 摘要:
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[目的/ 意义]有效的风险评估有赖于对风险信息的准确分析,“信息为中心”的情报分析方法在一定程度上不利于信息的知识整合,因此可以采用“分析为中心”的情报方法提升风险决策的科学性。[ 方法/ 过程] 在回顾反思“信息为中心”的情报分析方法基本过程与特征的基础上,解释“分析为中心”情报分析方法的机制与优势,探讨这种分析方法在恐怖主义风险评估中的应用价值。[结果/ 结论]“分析为中心”的情报分析有利于对来自不同领域的风险信息进行综合研判,并能够在协同分析中消弭认知偏见,保证风险评估的科学性与风险决策的有效性。但其具体效用仍需要在实践中加以检验。
更新日期/Last Update:
1900-01-01