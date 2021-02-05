[目的/ 意义]提升移动政务APP 用户的使用体验,增强用户的使用黏性,预防用户流失。[ 方法/ 过程] 以PPM 理论框架为基础,构建了移动政务APP 用户流失行为影响因素模型,据此设计调查问卷并进行实证研究。[ 结果/ 结论]结果显示,失望感和替代品吸引力是促使用户流失的影响因素,系统质量和社群影响等对于预防用户流失产生显著影响,而社会临场感和沉浸则是重要的“锚定”因素,据此提出了加强移动政务APP 的宣传推广、优化用户体验等对策和建议。