[1]袁顺波 张 海 段 荟.PPM 视角下移动政务APP 用户流失行为影响因素研究[J].情报杂志,2021,40(02):182.
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PPM 视角下移动政务APP 用户流失行为影响因素研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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182
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Influencing Factors of Mobile Government APPUser Exodus Behavior from the Perspective of PPM
- 作者:
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袁顺波1 张 海2 段 荟3; 4
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1. 浙江省社会科学院 杭州 310007;2. 嘉兴学院南湖学院 嘉兴 314001;3. 苏州大学东吴商学院 苏州 215021;4. 嘉兴学院商学院 嘉兴 314001
- 关键词:
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用户流失; 使用黏性; 移动政务; PPM 理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]提升移动政务APP 用户的使用体验,增强用户的使用黏性,预防用户流失。[ 方法/ 过程] 以PPM 理论框架为基础,构建了移动政务APP 用户流失行为影响因素模型,据此设计调查问卷并进行实证研究。[ 结果/ 结论]结果显示,失望感和替代品吸引力是促使用户流失的影响因素,系统质量和社群影响等对于预防用户流失产生显著影响,而社会临场感和沉浸则是重要的“锚定”因素,据此提出了加强移动政务APP 的宣传推广、优化用户体验等对策和建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01