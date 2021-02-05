[目的/ 意义]强化技术创新源头供给,加快打造原始创新策源地,是赢得全球科技竞争主动权的重要战略途径。基于专利视角构建技术创新策源评价指标体系,有利于从专利视角发现问题,精准施策,提升技术创新策源能力,也能够对当前技术创新策源评价和建设产生一定启发作用。[方法/ 过程] 基于专利信息构建了一套简洁、可行的技术创新策源评价指标体系,将专利质量纳入评价体系,运用层次分析法进行赋权,并以上海市人工智能技术领域为例,以纽约、东京、伦敦作为对标城市,对指标体系应用进行可行性验证。[结果/ 结论] 构建的指标体系得到了较好的应用结果,上海人工智能技术创新策源能力排名第三,技术创新策源产出优势明显,但技术创新策源质量具有明显短板。