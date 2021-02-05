[1]衣春波 赵文华 邓璐芗 许 鑫.基于专利信息的技术创新策源评价指标体系构建与应用*[J].情报杂志,2021,40(02):55.
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基于专利信息的技术创新策源评价指标体系构建与应用*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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55
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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Construction and Application of Evaluation Index System of TechnologyInnovation Cradle Based on Patent Information
- 作者:
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衣春波1 赵文华1 邓璐芗2 许 鑫1
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1. 华东师范大学经济与管理学部 上海 200333;2. 华东师范大学调查与数据中心 上海 200333
- 关键词:
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技术创新策源能力; 评价指标体系; 专利信息; 人工智能
- 摘要:
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[目的/ 意义]强化技术创新源头供给,加快打造原始创新策源地,是赢得全球科技竞争主动权的重要战略途径。基于专利视角构建技术创新策源评价指标体系,有利于从专利视角发现问题,精准施策,提升技术创新策源能力,也能够对当前技术创新策源评价和建设产生一定启发作用。[方法/ 过程] 基于专利信息构建了一套简洁、可行的技术创新策源评价指标体系,将专利质量纳入评价体系,运用层次分析法进行赋权,并以上海市人工智能技术领域为例,以纽约、东京、伦敦作为对标城市,对指标体系应用进行可行性验证。[结果/ 结论] 构建的指标体系得到了较好的应用结果,上海人工智能技术创新策源能力排名第三,技术创新策源产出优势明显,但技术创新策源质量具有明显短板。
更新日期/Last Update:
1900-01-01