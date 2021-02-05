[1]向安玲 沈 阳.中继人视角下公共政策异构化传播研究*―――以垃圾分类政策为例[J].情报杂志,2021,40(02):131.
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中继人视角下公共政策异构化传播研究*―――以垃圾分类政策为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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131
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Heterogeneous Communication of Public Policyfrom the Perspective of RP Repeater―――A Case Study of Garbage Classification Policy
- 作者:
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向安玲 沈 阳
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清华大学新闻与传播学院 北京 100084
- 关键词:
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网络议程设置; 公共政策; 意见领袖; 中继人; 异构化; 垃圾分类
- 摘要:
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[目的/ 意义]意见领袖在公共政策网络议程建构、异构和重构过程中发挥着作用,通过动态追踪议程变化可以准确把握政策传播效果。[方法/ 过程]以全国及重点城市垃圾分类政策为例,基于内容分析方法(Content Analy鄄sis)与网络议程设置理论(Network Agenda Setting,NAS),针对微博平台上的政务账号、媒体账号、意见领袖账号和网民账号的议题属性网络进行关联性分析,进一步探讨公共政策议程设置效果及其中介机制。[ 结果/ 结论] 研究发现,垃圾分类政策传播过程中,政策议程、新媒体议程(包含政务、媒体和意见领袖账号)与普通网民议程呈现出“异构化”属性网络;相比于政务微博账号和媒体微博账号,意见领袖账号在政策传播过程中触达受众广、活跃度高、交互性强、网络议程设置效果更为显著,作为“中继人”的角色最为凸显。
更新日期/Last Update:
1900-01-01