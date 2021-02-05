[1]夏新月 王延飞.科技企业的出口管制应对分析方法研究*[J].情报杂志,2021,40(02):31.
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科技企业的出口管制应对分析方法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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31
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on Analysis Methods for Export Control Response of Technology Enterprises
- 作者:
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夏新月 王延飞
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北京大学信息管理系 北京 100871
- 关键词:
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出口管制; DAP 框架; 情报感知; 应急响应; 竞争情报; 科技企业
- 摘要:
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[目的/ 意义] 近年来美国等西方科技强国对我国科技企业加强了出口管制,给我国科技企业的发展制造困难,分析并借鉴DAP 框架,有利于提升我国科技企业应对出口管制引发风险的能力。[方法/ 过程] 介绍了兼顾即时行动与未来行动以应对不确定性情况的DAP 框架,分析其决策流程,并结合实际案例,提出我国科技企业应对出口管制措施的分析方法。[结果/ 结论]研究表明,为应对美国等科技强国的出口管制举措,科技企业要重视并配合国家对出口管制相关法律的储备与持续优化,提高企业经营决策的相对稳定性,并关注情报界对国内外出口管制措施的研究与预测,充分利用情报机构提供的优质科技情报服务。
更新日期/Last Update:
1900-01-01