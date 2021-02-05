[目的/ 意义] 近年来美国等西方科技强国对我国科技企业加强了出口管制,给我国科技企业的发展制造困难,分析并借鉴DAP 框架,有利于提升我国科技企业应对出口管制引发风险的能力。[方法/ 过程] 介绍了兼顾即时行动与未来行动以应对不确定性情况的DAP 框架,分析其决策流程,并结合实际案例,提出我国科技企业应对出口管制措施的分析方法。[结果/ 结论]研究表明,为应对美国等科技强国的出口管制举措,科技企业要重视并配合国家对出口管制相关法律的储备与持续优化,提高企业经营决策的相对稳定性,并关注情报界对国内外出口管制措施的研究与预测,充分利用情报机构提供的优质科技情报服务。