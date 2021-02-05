[1]孙 浩 陈 美.荷兰政府开放数据的政策法规保障及启示*[J].情报杂志,2021,40(02):161.
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荷兰政府开放数据的政策法规保障及启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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161
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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Government Open Data Privacy Risk Assessment and Prevention Control:The Dutch Experience
- 作者:
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孙 浩 陈 美
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湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068
- 关键词:
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开放数据; 政府开放数据; 数据标准; 政策法规; 荷兰
- 摘要:
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[目的/ 意义]从政策法规的角度,调查荷兰政府开放数据的政策支持和法律保障,为我国政府开放数据提供参考。[方法/ 过程]利用文献调研和网络调研的研究方法,以荷兰为例,通过对文献资料和网站内容的调查,获取一手资料分析荷兰政府开放数据政策法规的形式和内容,阐述荷兰政府开放数据政策法规的进展,梳理政策意义、政府开放数据原则、政府开放数据标准、政府数据发布流程、政府开放数据的范围,并在此基础上分析荷兰政府开放数据的政策法规特点。[结果/ 结论]提出完善开放数据标准、深化政府数据开放理念、加强组织保障、制定统一的指导方针、建立政策和法律相互支撑的制度保障体系、关注政府数据开放利用的建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01