[1]孙 浩 陈 美.荷兰政府开放数据的政策法规保障及启示*[J].情报杂志,2021,40(02):161.
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荷兰政府开放数据的政策法规保障及启示*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
161
栏目:
出版日期:
2021-02-05

文章信息/Info

Title:
Government Open Data Privacy Risk Assessment and Prevention Control:The Dutch Experience
作者:
孙 浩 陈 美
湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068
关键词:
开放数据政府开放数据数据标准政策法规荷兰
摘要:
[目的/ 意义]从政策法规的角度,调查荷兰政府开放数据的政策支持和法律保障,为我国政府开放数据提供参考。[方法/ 过程]利用文献调研和网络调研的研究方法,以荷兰为例,通过对文献资料和网站内容的调查,获取一手资料分析荷兰政府开放数据政策法规的形式和内容,阐述荷兰政府开放数据政策法规的进展,梳理政策意义、政府开放数据原则、政府开放数据标准、政府数据发布流程、政府开放数据的范围,并在此基础上分析荷兰政府开放数据的政策法规特点。[结果/ 结论]提出完善开放数据标准、深化政府数据开放理念、加强组织保障、制定统一的指导方针、建立政策和法律相互支撑的制度保障体系、关注政府数据开放利用的建议。

相似文献/References:

[1]周文泓 文传玲 许强宁 张晓宇 高振华.面向政府开放数据利用的发达国家与地区应用开发调查及其启示*[J].情报杂志,2020,(02):124.
[2]王丹丹 吴思洁.英国科研数据开放共享的关键问题思考*[J].情报杂志,2020,(09):163.

更新日期/Last Update: 1900-01-01