[目的/ 意义]从政策法规的角度,调查荷兰政府开放数据的政策支持和法律保障,为我国政府开放数据提供参考。[方法/ 过程]利用文献调研和网络调研的研究方法,以荷兰为例,通过对文献资料和网站内容的调查,获取一手资料分析荷兰政府开放数据政策法规的形式和内容,阐述荷兰政府开放数据政策法规的进展,梳理政策意义、政府开放数据原则、政府开放数据标准、政府数据发布流程、政府开放数据的范围,并在此基础上分析荷兰政府开放数据的政策法规特点。[结果/ 结论]提出完善开放数据标准、深化政府数据开放理念、加强组织保障、制定统一的指导方针、建立政策和法律相互支撑的制度保障体系、关注政府数据开放利用的建议。