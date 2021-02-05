[1]宋道青 葛腾飞.网络攻防视角下的国家间网络冲突:一种动态分层分析框架*[J].情报杂志,2021,40(02):116.
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网络攻防视角下的国家间网络冲突:一种动态分层分析框架*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
116
栏目:
出版日期:
2021-02-05

文章信息/Info

Title:
Inter-state Cyber Conflict in the Perspective of Cyber Offence-defense Theory:A Dynamic and Hierarchy Analytical Framework
作者:
宋道青 葛腾飞
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
网络空间网络安全网络攻防时间动态信息系统网络冲突跨域网络冲突
摘要:
[目的/ 意义] 科学分析国家面临的网络冲突类型样式和变化趋势,是完善国家网络空间发展规划与战略规划,切实维护国家网络安全的基本参考依据。[方法/ 过程]通过将国家网络分为以信息存储、处理和交互为目的的通用信息系统和对物质或能量进行操纵和运输为目的的专用控制系统,对国家间网络冲突领域进行细分。[ 结果/结论]以通用信息系统为目标的网络冲突存在某种程度上的非对称进攻优势,但是这种进攻优势会随时间出现周期性变化,尤其是在跨越网络空间边界时将发生质变,专用控制系统由于有限的信息化,网络防御仍占据优势。我国的网络空间战略应根据不同领域的独有特性而有所区分,在保证自身安全的前提下避免陷入网络军备竞赛之中。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01