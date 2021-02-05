[目的/ 意义]随着网络在社会发展中重要性的不断凸显,网络空间成为国家角力的“第五疆域”,网络空间的主权博弈和冲突进一步加剧,我国网络主权战略体系建设态势愈发急迫。[方法/ 过程]通过对当前网络空间绝对优势国家―――美国的战略体系与实施机制分析与梳理,挖掘其战略模块与实施范式,同时与我国当前的战略体系进行对比,思考我国战略体系发展路径。[结果/ 结论]研究结果发现:美国战略体系从内容上可分为对内基础建设性战略模块、对内协调防御性战略模块、对外进攻性战略模块、对外防御性战略模块4 个主要模块,并已形成物理层、应用层、核心层以及国际视角实施、企业/ 公民视角实施共5 种主要实施范式。基于中美对比,提出如加快立法进程、夯实基础设施建设、鼓励企业共建等我国相关发展建议,为我国网络主权战略体系构建提供理论支撑和参考。