[1]冉从敬 何梦婷 宋 凯.美国网络主权战略体系及实施范式研究*[J].情报杂志,2021,40(02):95.
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美国网络主权战略体系及实施范式研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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95
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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Research on American Cyber Sovereignty Strategy System andImplementation Paradigm
- 作者:
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冉从敬 何梦婷 宋 凯
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武汉大学信息管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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网络主权; 战略体系; 实施范式; 中美对比; 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着网络在社会发展中重要性的不断凸显,网络空间成为国家角力的“第五疆域”,网络空间的主权博弈和冲突进一步加剧,我国网络主权战略体系建设态势愈发急迫。[方法/ 过程]通过对当前网络空间绝对优势国家―――美国的战略体系与实施机制分析与梳理,挖掘其战略模块与实施范式,同时与我国当前的战略体系进行对比,思考我国战略体系发展路径。[结果/ 结论]研究结果发现:美国战略体系从内容上可分为对内基础建设性战略模块、对内协调防御性战略模块、对外进攻性战略模块、对外防御性战略模块4 个主要模块,并已形成物理层、应用层、核心层以及国际视角实施、企业/ 公民视角实施共5 种主要实施范式。基于中美对比,提出如加快立法进程、夯实基础设施建设、鼓励企业共建等我国相关发展建议,为我国网络主权战略体系构建提供理论支撑和参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01