[1]李勇男.基于同现模式的反恐情报时空汇聚特征分析*[J].情报杂志,2021,40(02):90.
点击复制

基于同现模式的反恐情报时空汇聚特征分析*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
90
栏目:
出版日期:
2021-02-05

文章信息/Info

Title:
Analysis of Spatiotemporal Convergence Features Based on Co-occurrencePattern in the Field of Counter-terrorism Intelligence
作者:
李勇男
中国人民公安大学国家安全学院 北京 100038
关键词:
数据挖掘反恐情报时空同现模式时空数据同位模式兴趣度
摘要:
[目的/ 意义]对多源异构时空数据进行同现模式挖掘可以发现涉恐人员、涉恐物资、涉恐活动在邻近地点同时段共同出现的规律,为反恐工作提供包含时间特征和空间特征的情报信息。[方法/ 过程]在同位模式挖掘的基础上提出预先确定目标情报类别从而确定涉恐人员分类方式,使用概念层次树对涉恐物资和涉恐活动进行数据预处理,使得目标同现模式覆盖更多情报信息。[结果/ 结论]该方法与同位模式挖掘、频繁时间序列模式挖掘以及各种时空轨迹模式挖掘可以相互补充,覆盖多种不同的反恐情报信息,完善反恐预警机制,为反恐决策提供客观依据。

相似文献/References:

[1]段庆锋,汪雪锋,朱东华.基于数据挖据的科学基金资助监测方法研究[J].情报杂志,2010,(08):1.
[2]腾格尔,何跃,贺昌政.基于数据挖掘的大学生竞争情报能力分析[J].情报杂志,2010,(10):19.
[3]张孜铭 刘 向 曾培春.知识发现视角下的文献量化:荟萃分析框架*[J].情报杂志,2019,(09):150.
[4]舒洪水 李燕飙.基于大数据视角的恐怖袭击特点与趋势分析―――以GTD 中的7133 次恐怖袭击为样本*[J].情报杂志,2019,(11):87.
[5]李 子 马振超 范万栋.加拿大情报改革研究*―――以反恐领域为例[J].情报杂志,2019,(12):40.
[6]杨谨铖.国内外反恐情报研究的进展与趋势*―――基于Citespace V 的可视化计量[J].情报杂志,2020,(01):45.
[7]肖 军.加拿大反恐情报体系构建及其对我国的启示*[J].情报杂志,2020,(06):25.
[8]张冬冬.区块链技术在反恐情报协同共享中的应用研究*[J].情报杂志,2020,(09):46.
[9]沈洪洲 史俊鹏 马巧慧.社会化问答社区回答内容质量影响特征研究*―――以“ 知乎”为例[J].情报杂志,2020,(10):169.
[10]梅建明.信息化时代反恐情报工作的创新、挑战与启示:基于对美国的分析*[J].情报杂志,2020,(11):1.

更新日期/Last Update: 1900-01-01