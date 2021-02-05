[1]胡 杨 崔 涛 宗 莹.E-E-C 模式下国外大学图书馆RDM能力获取路径研究*[J].情报杂志,2021,40(02):201.
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E-E-C 模式下国外大学图书馆RDM能力获取路径研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
201
栏目:
出版日期:
2021-02-05

文章信息/Info

Title:
Research on Acquisition Path of RDM Ability of Foreign UniversityLibraries under E-E-C Mode
作者:
胡 杨1 崔 涛1 宗 莹2
1. 山东政法学院图书馆 济南 250014;2. 山东大学图书馆 济南 250100
关键词:
大学图书馆国外大学图书馆RDM 服务E-E-C 框架能力获取路径选择
摘要:
[目的/ 意义]探究国外大学图书馆在RDM 服务开发过程中的能力获取路径选择及策略,能够有效推进国内大学图书馆开发RDM 服务的实践进程。[ 方法/ 过程] 通过网络调研和实践案例分析,探索国外大学图书馆在RDM 服务构建过程中的能力获取路径与策略。[结果/ 结论] 发现国外大学图书馆RDM 服务能力获取过程中路径选择的共性与差异。为有效推动国内大学图书馆RDM 服务的建设进程,提出以下建议:教育RDM 服务能力的获取应以本地开发为主;专业RDM 服务能力的获取应坚持本地开发、鼓励合作获取的策略;策管RDM 服务能力的获取则要坚持外部采购为主、本地开发为辅的策略。
更新日期/Last Update: 1900-01-01