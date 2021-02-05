[目的/ 意义]探究国外大学图书馆在RDM 服务开发过程中的能力获取路径选择及策略,能够有效推进国内大学图书馆开发RDM 服务的实践进程。[ 方法/ 过程] 通过网络调研和实践案例分析,探索国外大学图书馆在RDM 服务构建过程中的能力获取路径与策略。[结果/ 结论] 发现国外大学图书馆RDM 服务能力获取过程中路径选择的共性与差异。为有效推动国内大学图书馆RDM 服务的建设进程,提出以下建议:教育RDM 服务能力的获取应以本地开发为主;专业RDM 服务能力的获取应坚持本地开发、鼓励合作获取的策略;策管RDM 服务能力的获取则要坚持外部采购为主、本地开发为辅的策略。