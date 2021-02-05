[1]侯 霞.俄罗斯在乌克兰危机中的情报支援[J].情报杂志,2021,40(02):21.
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俄罗斯在乌克兰危机中的情报支援()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
21
栏目:
出版日期:
2021-02-05

文章信息/Info

Title:
Intelligence Support of Russia in Ukraine Crisis
作者:
侯 霞
空军工程大学基础部 西安 710051
关键词:
俄罗斯情报情报支援乌克兰危机混合战争克里米亚
摘要:
[目的/ 意义]乌克兰危机中,俄罗斯以有限军事行动达到了克里米亚“脱乌入俄”的目的。俄罗斯打赢这场“混合战争”,极大依赖情报支持。目前国内尚无俄在乌克兰危机中的情报问题研究。[ 方法/ 过程] 总体上采用逻辑分析法,利用外语和情报研究优势,广泛收集翻译第一手英文、俄文资料,通过文献分析法,全面梳理俄罗斯在乌克兰危机中的情报活动;通过辩证分析法,总结俄情报特点和启示。[结果/ 结论]情报活动古已有之,各国对其从未等闲视之。俄在乌克兰危机中情报活动的技术进步、理念创新,体现出情报已是“混合战争”中最重要的一种作战样式。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01