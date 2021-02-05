[目的/ 意义]遴选美国典型国家关键核心技术竞争情报研究报告,对其引用的公开情报源进行研究,为中国科技情报界提供参考。[方法/ 过程]以美中经济与安全评估委员会2016-2019 年度报告的中美科技竞争部分为例,对其尾注中引用的公开情报源进行分析。[结果/ 结论]总结归纳出了美中经济与安全评估委员会年度报告引用公开情报源的细分类目,包括以美国为主的国外公开情报源细分类目27 个,中国国内公开情报源细分类目15 个,归纳总结了USCC 年度报告公开情报源的特点以及对中国科技情报界的借鉴。