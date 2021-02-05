[1]曹海军 侯甜甜.信息生态视角下政务短视频的内生逻辑与优化路径[J].情报杂志,2021,40(02):189.
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信息生态视角下政务短视频的内生逻辑与优化路径()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
189
栏目:
出版日期:
2021-02-05

文章信息/Info

Title:
The Endogenous Logic and Optimal Path of Government ShortVideos from the Perspective of Information Ecology
作者:
曹海军 侯甜甜
东北大学文法学院 沈阳 110169
关键词:
政务短视频信息生态内生逻辑政务服务技术赋能
摘要:
[目的/ 意义] 政务短视频的应运而生开启了政务服务与社会治理的新时代,在此背景下探讨政务短视频的内生逻辑,旨在推进我国政务短视频的健康持续发展。[方法/ 过程]基于信息生态理论视角,从理论、实践与技术三个方面对政务短视频发展的内生逻辑进行深入分析,并在此基础上提出政务短视频发展的优化路径。[结果/ 结论]当前政务短视频的发展存在着头重脚轻、定位模糊、追求形式和各自为战的问题,应从以下4 个方面探索其优化路径,即强化顶层设计与明确整体规划,清晰自身定位与打造个性内容,整合政务账号与优化媒体生态,加强技术交流与发挥矩阵合力。

相似文献/References:

[1]段 荟 袁勇志 张 海.大数据环境下网络用户信息茧房形成机制的实证研究*[J].情报杂志,2020,(11):158.

更新日期/Last Update: 1900-01-01