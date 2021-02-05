[1]曹海军 侯甜甜.信息生态视角下政务短视频的内生逻辑与优化路径[J].情报杂志,2021,40(02):189.
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信息生态视角下政务短视频的内生逻辑与优化路径()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年02期
- 页码:
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189
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-02-05
文章信息/Info
- Title:
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The Endogenous Logic and Optimal Path of Government ShortVideos from the Perspective of Information Ecology
- 作者:
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曹海军 侯甜甜
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东北大学文法学院 沈阳 110169
- 关键词:
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政务短视频; 信息生态; 内生逻辑; 政务服务; 技术赋能
- 摘要:
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[目的/ 意义] 政务短视频的应运而生开启了政务服务与社会治理的新时代,在此背景下探讨政务短视频的内生逻辑,旨在推进我国政务短视频的健康持续发展。[方法/ 过程]基于信息生态理论视角,从理论、实践与技术三个方面对政务短视频发展的内生逻辑进行深入分析,并在此基础上提出政务短视频发展的优化路径。[结果/ 结论]当前政务短视频的发展存在着头重脚轻、定位模糊、追求形式和各自为战的问题,应从以下4 个方面探索其优化路径,即强化顶层设计与明确整体规划,清晰自身定位与打造个性内容,整合政务账号与优化媒体生态,加强技术交流与发挥矩阵合力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01