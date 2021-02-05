[目的/ 意义] 政务短视频的应运而生开启了政务服务与社会治理的新时代,在此背景下探讨政务短视频的内生逻辑,旨在推进我国政务短视频的健康持续发展。[方法/ 过程]基于信息生态理论视角,从理论、实践与技术三个方面对政务短视频发展的内生逻辑进行深入分析,并在此基础上提出政务短视频发展的优化路径。[结果/ 结论]当前政务短视频的发展存在着头重脚轻、定位模糊、追求形式和各自为战的问题,应从以下4 个方面探索其优化路径,即强化顶层设计与明确整体规划,清晰自身定位与打造个性内容,整合政务账号与优化媒体生态,加强技术交流与发挥矩阵合力。