[1]祝 阳 李欣恬.大数据时代个人数据隐私安全保护的一个分析框架*[J].情报杂志,2021,40(01):165.
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大数据时代个人数据隐私安全保护的一个分析框架*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年01期
页码:
165
栏目:
出版日期:
2021-01-10

文章信息/Info

Title:
An Analytical Framework for Privacy Security Protection ofPersonal Data in the Era of Big Data
作者:
祝 阳 李欣恬
北京邮电大学经济管理学院 北京 100876
关键词:
大数据个人数据隐私安全数据保护
摘要:
:[目的/ 意义]大数据时代将人类社会带入了数据利用的黄金时代,与此相伴的个人隐私安全问题,成为数据价值开发及政府数据开放的瓶颈。文章旨在解决大数据时代的个人数据隐私安全问题,充分保障公民隐私权。[ 方法/ 过程]在已有研究基础上,梳理大数据发展对个人隐私的挑战并分析产生影响的原因;按个人信息敏感程度与数据生命周期两个维度,构建大数据时代个人数据隐私安全保护的分析框架;从技术、政府、信息业者、公民四个方面,分析各环节应当采取的针对性保护措施。[结果/ 结论]不同类型的个人数据的信息敏感度及信息价值不同,在数据生命周期的各个阶段,需要采取差异化的保护策略。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01