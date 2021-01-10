[1]郑 烨 任牡丹 Jane E. Fountain.基于文献计量的中外人工智能政策研究现状及启示*[J].情报杂志,2021,40(01):48.
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基于文献计量的中外人工智能政策研究现状及启示*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年01期
页码:
48
栏目:
出版日期:
2021-01-10

文章信息/Info

Title:
Current Status and Enlightenment of Chinese and Foreign Artificial IntelligencePolicy Research Based on Bibliometric Analysis
作者:
郑 烨12 任牡丹1 Jane E. Fountain2
1. 西北工业大学人文与经法学院 西安 710072;2. 麻省大学安默斯特分校国家数字政府研究中心 安默斯特 01003
关键词:
人工智能人工智能政策高共被引文献研究主题演进趋势
摘要:
:[目的/ 意义] 人工智能已成为推动新一轮科技革命和产业变革的重要技术力量,世界各国加紧出台了相关政策。通过对当前研究进行及时梳理,可为今后国内人工智能政策的理论推进及政策出台和完善等提供指导。[ 方法/ 过程]以国外SSCI 和国内CSSCI 期刊数据库收录的395 篇研究论文为样本,采用文献计量分析和比较研究法对中外人工智能政策研究的高共被引文献、热点主题及演进趋势等进行深入探索。[结果/ 结论] 与国外相比,国内研究起步较晚但势头迅猛;高共被引文献反映了人工智能领域存在的问题和风险、应用前景、技术革新及对社会的影响;国外研究热点涵盖了知识管理等十二类主题,而国内研究热点则包括国家治理背景下人工智能政策发展路径等三类主题;国外研究的演进特征体现在三个方面,而国内研究则体现在两个方面。最后,从加快形成和构建人工智能政策研究的理论框架体系等三个方面提出对国内研究的启示。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01