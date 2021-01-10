[1]张 涛 马海群.基于文本相似度计算的我国人工智能政策比较研究*[J].情报杂志,2021,40(01):39.
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基于文本相似度计算的我国人工智能政策比较研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年01期
- 页码:
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39
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-01-10
文章信息/Info
- Title:
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Comparative Study on Artificial Intelligence Policiesin China Based on Text Similarity Computation
- 作者:
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张 涛1 马海群2
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1. 黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150080;2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心 哈尔滨 150080
- 关键词:
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政策比较研究; 人工智能政策; 文本相似度; 政策文本计算; 人工智能; 余弦相似度
- 摘要:
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:[目的/ 意义]随着2019 年政府工作报告中首次提出“智能+”概念,我国各地区将加快推动人工智能与实体经济等产业深度融合,而政策是政府调控现代市场经济和社会管理的重要手段,因此对人工智能的政策研究受到了社会广泛的关注。[方法/ 过程]基于文本相似度计算对国务院发布的《新一代人工智能发展规划》和我国20 个地区发布的人工智能政策文本进行比较研究。[结果/ 结论]数据表明:新兴产业、产业升级、人才队伍、智能服务、社会治理等内容在各地区人工智能政策制定层面整体关注最高,呈现出政策制定的相似性。安徽省、辽宁省所制定的政策比较完整和全面,甘肃省、黑龙江省在政策制定中部分内容较为突出,且逐渐形成人工智能产业发展区域特色,呈现出政策制定的差异性。最后从可操作性角度为我国各地区人工智能产业发展提出政策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01