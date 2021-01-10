[1]张世玉 王 伟.企业专利威胁预警的“ E-L”模型研究*[J].情报杂志,2021,40(01):56.
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企业专利威胁预警的“ E-L”模型研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年01期
页码:
56
栏目:
出版日期:
2021-01-10

文章信息/Info

Title:
An Enterprise Patent Threat Early Warning Model:The "E-L" Model
作者:
张世玉12 王 伟2
1. 大连理工大学科学学与科技管理研究所 大连 116024;2. 吉林大学公共卫生学院 长春 130021
关键词:
企业专利威胁专利预警产业环境概念模型实证检验
摘要:
:[目的/ 意义]构建企业专利威胁预警的概念模型,完善专利威胁预警理论,为专利威胁预警方法研究提供理论依据。[方法/ 过程]以竞争战略和竞争优势理论框架为基础,从产业环境角度辨识出能够影响企业专利威胁形成的关键因素,构建企业专利威胁预警的概念模型,分析其预警机理,并进行实证研究。[结果/ 结论] 研究结果表明,构建的企业专利威胁预警的“E-L”模型可以从产业环境角度对企业所面临的专利威胁进行评估,能够更加有效地对专利威胁进行识别和预警。
更新日期/Last Update: 1900-01-01