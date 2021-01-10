[1]杨欣谊 朱恒民 魏 静 陈 文.基于主题细分的社交网络用户间交互特征分析*[J].情报杂志,2021,40(01):178.
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基于主题细分的社交网络用户间交互特征分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年01期
- 页码:
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178
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-01-10
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Topic-based Users’ Interaction in Online Social Networks
- 作者:
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杨欣谊1 朱恒民1; 2 魏 静1 陈 文1
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1. 南京邮电大学管理学院 南京 210003;2. 江苏高校哲学社会科学重点研究基地―信息产业融合创新与应急管理研究中心 南京 210003
- 关键词:
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在线社交网络; 主题细分; 用户间交互; 时序相关性
- 摘要:
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:[目的/ 意义]针对一微博子网,从主题细分的角度对用户间历史交互记录进行研究,发现用户间交互的主题偏好特征,以期从微观层面了解用户信息传播行为的规律。[方法/ 过程] 通过用户实例分析得出对用户间交互进行主题细分的必要性;利用主题模型(LDA)对用户间历史交互记录进行主题细分,采用多维向量表示用户间在不同主题下的交互强度;通过统计分析和网络分析方法探索用户间交互的主题特征。[ 结果/ 结论] 各主题下用户间交互强度的分布具有长尾特征;用户间的交互内容在时序上具有主题相关性;基于多维的用户间交互强度,可抽取出特定主题下的用户交互子网。用户间交互在时序上具有主题相关性这一特征,以及特定主题的用户交互子网,可用于对特定主题的信息传播进行监控和预测。
更新日期/Last Update:
1900-01-01