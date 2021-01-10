[1]谢琪彬.开源情报与其他来源情报融合的必要性及可行性分析[J].情报杂志,2021,40(01):12.
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开源情报与其他来源情报融合的必要性及可行性分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年01期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-01-10
文章信息/Info
- Title:
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Analysis on the Necessity and Feasibility of the Fusion of OpenSource Intelligence and Other Sources of Intelligence
- 作者:
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谢琪彬
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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开源情报; 情报融合; 图像情报; 信号情报; 秘密人力情报
- 摘要:
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[目的/ 意义]世界进入互联网时代,信息的飞速传递与交互对开源情报来说既是机遇也是挑战,分析网络开源情报与其他来源情报融合的必要性及可行性,有利于正确认识开源情报并为情报融合拓展新的思路。[ 方法/过程]通过简要了解开源情报与情报融合概念,分析网络开源情报与其他来源情报融合的必要性,并对网络开源情报与图像情报、信号情报及秘密人力情报手段融合的可行性进行论证。[ 结果/ 结论] 开源情报不同于其他情报手段,其本身就带有融合属性。作为常见的开源情报来源,网络开源情报与其他多种手段情报都有较好的融合基础,融合后也会对情报工作产生积极作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01