[目的/ 意义]世界进入互联网时代,信息的飞速传递与交互对开源情报来说既是机遇也是挑战,分析网络开源情报与其他来源情报融合的必要性及可行性,有利于正确认识开源情报并为情报融合拓展新的思路。[ 方法/过程]通过简要了解开源情报与情报融合概念,分析网络开源情报与其他来源情报融合的必要性,并对网络开源情报与图像情报、信号情报及秘密人力情报手段融合的可行性进行论证。[ 结果/ 结论] 开源情报不同于其他情报手段,其本身就带有融合属性。作为常见的开源情报来源,网络开源情报与其他多种手段情报都有较好的融合基础,融合后也会对情报工作产生积极作用。