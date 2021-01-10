:[目的/ 意义]产业变革快速演进,技术创新成为驱动社会经济发展、提高国家和企业科技竞争力的关键所在,如何对前沿技术进行识别和预测,成为国家科技政策研究和企业技术创新活动关注的热点。[ 方法/ 过程] 以人工智能作为重点研究领域,首先以LDA 模型进行技术主题抽取,并结合K-means 算法进行专利文本聚类;在此基础上,以Z 分数表示技术主题创新度,以Sen’s 斜率估计技术主题授权趋势,两个指标结合形成技术主题前沿度并将二者映射到二维空间,识别前沿技术主题以及划分技术主题类型;再,计算前沿技术主题的新颖度和关注度,二者融合形成技术主题趋势度指标;最后,采用三次指数平滑法对前沿技术主题的发展趋势进行预测。[ 结果/ 结论] 人工智能领域的前沿技术主题有“智能家居”“电动汽车”和“自动化控制系统”,其中“智能家居”在未来3 年的发展呈下降态势,而“电动汽车”和“自动化控制系统”的发展呈明显上升趋势。