:[目的/ 意义]通过中美国智库网站的对比,分析中美智库网络传播的异同,发现各自的优势和不足,从而取长补短,从而为我国智库网站的建设提供参考。[方法/ 过程]采用链接分析和案例分析相结合的方法,以20 家中美两国高端智库网站为研究样本,对智库网站的相关链接指标和个别智库案例进行对比分析。[结果/ 结论]国内智库网站在网页数量上蓬勃发展,但在网站链接能力和页面设计、内容更新宣传等方面还需加强。