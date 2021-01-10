[1]孟芷薇 陈媛媛.中美智库网站比较研究*[J].情报杂志,2021,40(01):120.
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中美智库网站比较研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年01期
页码:
120
栏目:
出版日期:
2021-01-10

文章信息/Info

Title:
Comparison of Think Tank Websites Between China and the United States
作者:
孟芷薇 陈媛媛
新疆师范大学计算机科学技术学院 乌鲁木齐 830054
关键词:
智库网站链接分析因子分析比较研究网站建设
摘要:
:[目的/ 意义]通过中美国智库网站的对比,分析中美智库网络传播的异同,发现各自的优势和不足,从而取长补短,从而为我国智库网站的建设提供参考。[方法/ 过程]采用链接分析和案例分析相结合的方法,以20 家中美两国高端智库网站为研究样本,对智库网站的相关链接指标和个别智库案例进行对比分析。[结果/ 结论]国内智库网站在网页数量上蓬勃发展,但在网站链接能力和页面设计、内容更新宣传等方面还需加强。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01