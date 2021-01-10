[1]吕朝辉 程子恒.重大疫情防控中的网络舆情及其信息治理策略*―――基于“ 弹簧”动力模型分析[J].情报杂志,2021,40(01):150.
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重大疫情防控中的网络舆情及其信息治理策略*―――基于“ 弹簧”动力模型分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年01期
页码:
150
栏目:
出版日期:
2021-01-10

文章信息/Info

Title:
Pandemic Control and Prevention of Network Public Opinion and Its InformationManagement Strategy: Analysis Based on "Spring" Dynamic Model
作者:
吕朝辉 程子恒
云南民族大学政治与公共管理学院 昆明 650031
关键词:
重大疫情防控网络舆情“弹簧”动力模型网络舆情演化营力系统信息治理
摘要:
:[目的/ 意义] 遵循网络舆情演化规律开展高质量的信息治理,是有效化解重大疫情防控中网络舆情事件的必然选择,也是对重大疫情防控精准化、科学化水平的重要检验。[方法/ 过程]基于弹簧运动的受力原理,借助系统动力学及营力系统理论建构一种“弹簧”动力模型,用以描述信息压力、信息支持力、信息驱动力、信息阻滞力等内外营力的相互作用,以及这些作用力在网络舆情蓄力生成、反弹加速、异化驱动、减速终结等四个动态演进阶段的各自表征。[结果/ 结论]重大疫情防控中网络舆情的信息治理策略应从前置端口环节守住信息传播“关口”,从中间过程环节打造数字治理格局,从后置反馈环节强化网络舆情监管。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01