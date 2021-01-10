:[目的/ 意义]在情报法治体系建设中,存在着“ 软硬兼备”的特殊现象,所谓“ 软”,即“ 软法性条款”;所谓“硬”,即“硬法性条款”。由于“软法性条款”(“半软法性条款”)和“硬法性条款”具有效力上的互补性,因此,以“软法性条款”为切入视角,有利于透析《情报法》的内在构成要素,并为未来语境下的情报法治建设提供建议。[ 方法/过程]运用“连接词”分析和语义分析,可以识别出《情报法》中的“软法性条款”“半软法性条款”和“硬法性条款”。[结果/ 结论]“软法性条款”和“半软法性条款”广泛分布于《情报法》中,且占比分别为84. 4% 和3. 1%。在立法层面,应拓展“软法性条款”与“硬法性条款”的有机转化模式;在执法层面,应建立“ 软法性条款”和“ 硬法性条款”的双重执行机制。