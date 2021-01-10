:[目的/ 意义]安全审查是一项被世界各国普遍采用的安全制度,目的是从源头预防和化解国家安全风险。我国的国家安全审查存在着“重物轻人”的系统缺陷,人的因素成为最薄弱的环节,情报人员安全审查问题亟待加强重视改善、探索制度创新。[方法/ 过程]将风险评估的理念及方法引入情报人员安全审查中,提出安全审查应当遵循“完全审查”“内外兼顾”“水平区分”“工作需要”的基本原则,从审查主体、审查类型、审查间隔、对象分级、风险评估、动态管理等几个方面对制度框架进行设计,构建了一套综合、立体、可操作的情报人员安全审查新机制。[ 结果/ 结论]这套机制将为国家安全理论研究和相关的工作实践提供实用的参考,在实施中可以示范项目的形式试点运行、逐步推广应用,并建立相应的审查报告制度。