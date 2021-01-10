[1]韩 啸 汤志伟.理解在线政务服务失败的成因与影响:一项探索性研究*[J].情报杂志,2021,40(01):171.
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理解在线政务服务失败的成因与影响:一项探索性研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年01期
- 页码:
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171
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-01-10
文章信息/Info
- Title:
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Understanding the Causes and Impact of Online Government Service Failure:An Exploratory Study
- 作者:
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韩 啸 汤志伟
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电子科技大学公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
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政务服务; 在线政务服务失败; 信息系统成功模型; 用户行为; 期望不一致
- 摘要:
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:[目的/ 意义]现有研究大多是从服务成功的视角展开分析,尚未对服务失败进行深入讨论,认识上的不足会阻碍实践的提升。该研究旨在透过对失败成因与影响的探究,丰富现有认识,为实践提供参考。[方法/ 过程] 通过整合信息系统成功模型与电子商务服务失败模型,将在线政务服务失败的成因划分为信息失败、功能失败、系统失败和服务失败;借助期望不一致理论和“退出-呼吁-忠诚”理论,建立了“ 成因-期望-行为”为逻辑主线的理论模型。使用问卷收集数据,运用软件Smart PLS 进行路径分析,对研究假设进行检验。[结果/ 结论]研究发现:信息、功能、系统和服务四个因素可以很好的解释在线政务服务失败;结果期望不一致、过程期望不一致对退出行为、呼吁行为具有显著影响,但不会对接受行为产生作用;成本期望不一致对这三类行为都会产生显著影响;信息失败、功能失败、系统失败和服务失败对用户行为发挥着不同的作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01