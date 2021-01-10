:[目的/ 意义]颠覆因子的提出为颠覆性研究的识别和探测提供了新视角。对高颠覆因子论文的特征研究,能够帮助研究人员正确理解和使用颠覆因子,为构建和完善颠覆性研究识别方法和指标体系奠定理论基础。[ 方法/ 过程]以1954-2014 年PubMed 数据库中被SCI 收录的12 472 382 篇论文为总数据集,将前0. 1%的12 472 篇论文作为高颠覆因子论文,选取1980-2014 年的5 966 篇高颠覆因子作为研究对象,在考察高颠覆因子论文的出版年、国家、学科、期刊分布和引文曲线类型特征的基础上,探讨颠覆因子与传统计量指标的相关性。[结果/ 结论]高颠覆因子论文主要集中于临床医学和社会科学领域,且以高影响因子的医学期刊和综合性期刊为主;其引文曲线类型以多峰型占比最多,且睡美人型文献比例较高。高颠覆因子论文通常具有较高的学术影响力,但其颠覆因子与传统计量指标的相关性并不显著,在实际运用中可作为论文评价的有益补充。