[1]郭丽娜 周 群.高颠覆因子论文特征及其与传统计量指标相关性研究*[J].情报杂志,2021,40(01):201.
点击复制
高颠覆因子论文特征及其与传统计量指标相关性研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
40
- 期数:
-
2021年01期
- 页码:
-
201
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2021-01-10
文章信息/Info
- Title:
-
Research on Characteristics of Disruptive Papers and Their Correlationwith Traditional Bibliometric Indicators
- 作者:
-
郭丽娜 周 群
-
中国农业大学图书馆 北京 100193
- 关键词:
-
颠覆性研究; 颠覆因子; 高颠覆因子论文; 文献计量; 传统计量指标
- 摘要:
-
:[目的/ 意义]颠覆因子的提出为颠覆性研究的识别和探测提供了新视角。对高颠覆因子论文的特征研究,能够帮助研究人员正确理解和使用颠覆因子,为构建和完善颠覆性研究识别方法和指标体系奠定理论基础。[ 方法/ 过程]以1954-2014 年PubMed 数据库中被SCI 收录的12 472 382 篇论文为总数据集,将前0. 1%的12 472 篇论文作为高颠覆因子论文,选取1980-2014 年的5 966 篇高颠覆因子作为研究对象,在考察高颠覆因子论文的出版年、国家、学科、期刊分布和引文曲线类型特征的基础上,探讨颠覆因子与传统计量指标的相关性。[结果/ 结论]高颠覆因子论文主要集中于临床医学和社会科学领域,且以高影响因子的医学期刊和综合性期刊为主;其引文曲线类型以多峰型占比最多,且睡美人型文献比例较高。高颠覆因子论文通常具有较高的学术影响力,但其颠覆因子与传统计量指标的相关性并不显著,在实际运用中可作为论文评价的有益补充。
更新日期/Last Update:
1900-01-01