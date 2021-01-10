[目的/ 意义]梳理美国情报史上情报与决策关系的演变,纠正有关情报与决策关系的不正确认识。[ 方法/过程]通过文本细读方法,梳理谢尔曼・肯特、罗伯特・盖茨、威尔莫尔・肯达尔等人对情报与决策关系的看法。[结果/ 结论]应建立密切的情报与决策关系,避免情报政治化。