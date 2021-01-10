[1]高金虎.论战略情报与战略决策的关系*―――基于美国情报界的历史考察[J].情报杂志,2021,40(01):1.
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论战略情报与战略决策的关系*―――基于美国情报界的历史考察()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年01期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-01-10
文章信息/Info
- Title:
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A Study on the Relationship Between Strategic Intelligence andStrategic Decision-making―Based on a Historical Examination of the US Intelligence Community
- 作者:
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高金虎
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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情报与决策关系; 情报政治化; 国家安全情报; 情报功能; 塑造态势
- 摘要:
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[目的/ 意义]梳理美国情报史上情报与决策关系的演变,纠正有关情报与决策关系的不正确认识。[ 方法/过程]通过文本细读方法,梳理谢尔曼・肯特、罗伯特・盖茨、威尔莫尔・肯达尔等人对情报与决策关系的看法。[结果/ 结论]应建立密切的情报与决策关系,避免情报政治化。
更新日期/Last Update:
1900-01-01