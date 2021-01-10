[1]陈 杰.海洋命运共同体构建视角下的中国涉海智库实践研究[J].情报杂志,2021,40(01):126.
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海洋命运共同体构建视角下的中国涉海智库实践研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年01期
页码:
126
栏目:
出版日期:
2021-01-10

文章信息/Info

Title:
On the Practice of China’s Marine Think Tanks from the Perspective ofBuilding a Maritime Community with a Shared Future
作者:
陈 杰12
1. 中山大学中东研究中心 珠海 519000;2. 中山大学“一带一路”研究院 珠海 519000
关键词:
智库海洋命运共同体海洋强国战略21 世纪海上丝绸之路
摘要:
:[目的/ 意义]智库参与海洋公共外交可为海洋强国战略实施和21 世纪海上丝绸之路建设提供助力。涉海智库以专业性优势可促进国际社会对中国海洋战略的正确理解,引导国际舆论走向,助力蓝色伙伴关系构建。[ 方法/ 过程]通过对国内智库参与海洋公共外交的实践进行比较分析,指出近年来涉海智库参与海洋公共外交虽取得一定成效,但也存在重咨政研究、轻国际交流,重“请进来”、轻“走出去”,重主权和安全议题、轻发展议题,重危机情境、轻常态情境等不平衡问题。[结果/ 结论]提出涉海智库参与海洋公共外交的“能力-行动-话语”范式;指出为提升智库参与海洋公共外交的效能,亟需引导不同性质智库发挥比较优势、提升责任意识、重视协同模式、确定重点目标、启动海外布点以及改善操作性细节。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01