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[1]陈峰.走进大师，感受我国情报学研究海洋中的定海神针[J].情报杂志,2021,40(02):1000.
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走进大师，感受我国情报学研究海洋中的定海神针
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《情报杂志》
[ISSN:
1002-1965
/CN:
61-1167/G3
]
卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
1000
栏目:
出版日期:
2021-02-05
文章信息/Info
作者:
陈峰
中国科学技术信息研究所
文献标志码:
A
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更新日期/Last Update:
2021-02-07