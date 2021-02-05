[1]陈峰.走进大师，感受我国情报学研究海洋中的定海神针[J].情报杂志,2021,40(02):1000.
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走进大师，感受我国情报学研究海洋中的定海神针()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年02期
页码:
1000
栏目:
出版日期:
2021-02-05

文章信息/Info

作者:
陈峰
中国科学技术信息研究所
文献标志码:
A
更新日期/Last Update: 2021-02-07